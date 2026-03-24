Атлетик Бильбао ищет нового тренера

Сезон подходит к концу, и Атлетик Бильбао близится к смене тренера Эрнесто Вальверде, который возглавляет команду с 2022 года.

По имеющейся информации, испанский клуб рассматривает наставника Борнмута Андони Ираолу, у которого контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Однако баски перестраховываются: если испанский специалист откажется возглавить "красно-белую" команду, они предложат работу бывшему тренеру Боруссии Дортмунд.

А именно Эдину Терзичу, который с 2024 года находится без работы и, вероятно, согласится работать с командой из Бильбао.

К слову, игрок Реала рассказал о восстановлении после травмы колена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!