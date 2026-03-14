Дубль ассистов Цыганкова принес Жироне уверенную победу

В субботу, 14 марта, Жирона принимала дома Атлетик. Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли в стартовом составе.

Уже на четвертой минуте Ринкон с паса Цыганкова открыл счет в матче. Остаток тайма прошел в плотной борьбе, лишь под конец Ванат мог забивать, но Симон совершил мастерский сейв.

Во втором тайме Атлетик действовал уже куда острее, добавляя Гассаниге все больше и больше работы. Однако Жирона выстояла под натиском соперника.

На 77-й минуте хозяева нашли шанс для атаки, которая завершилась голом Унахи, а в самой концовке Цыганков мог забивать сам, но послал мяч выше ворот. Зато в следующем моменте украинец выкатил на Эчеверри, который и оформил окончательный счет матча.

Жирона - Атлетик 3:0

Голы: Ринкон, 4, Унахи, 77, Эчеверри,90+2

