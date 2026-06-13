ЧМ-2026: Анонс дня — Германия vs Кюрасао, Нидерланды vs Япония, Кот-д’Ивуар vs Эквадор

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 14 на 15 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира уже подарил нам разгром, мини-сенсацию и первую топ-вывеску.

Вечером 14 июня и в ночь на 15 июня зрителей ждут, в частности, дебют самой маленькой страны в истории чемпионатов мира и битва «тёмных лошадок».

14 июня | 20:00 | Германия — Кюрасао

Энерджи Стэдиум, Хьюстон, США

Германия традиционно считается фаворитом турнира, однако среди всех фаворитов соревнования у подопечных Юлиана Нагельсмана, пожалуй, больше всего проблем.

Для «бундестим» Йозуа Киммих, похоже, является безальтернативным вариантом на позиции правого защитника. Непонятно, кто будет закрывать эту позицию в случае проблем у Киммиха или его дисквалификации по ходу турнира.

Кроме того, Флориан Вирц не оправдал ожиданий в составе Ливерпуля, демонстрируя свою пиковую форму лишь эпизодически (правда, в сборной в то же время у полузащитника всё было хорошо, и он регулярно отмечался результативными действиями), а Джамал Мусиала первую половину сезона восстанавливался после травмы, полученной ещё на Клубном чемпионате мира, а затем так и не набрал оптимальную форму.

В товарищеских матчах, впрочем, никакие проблемы не помешали разгромить Финляндию и обыграть США.

Источник: Getty Images

Что касается Кюрасао, то уже сам факт их попадания на мундиаль является большой сенсацией.

«Голубая волна» обыграла в отборе Ямайку дома, а на выезде удержала нулевую ничью, благодаря чему ей и удалось пройти квалификацию.

На поле главной звездой команды является, пожалуй, Армандо Обиспо из ПСВ, любители АПЛ вспомнят Тахита Чонга, который является воспитанником Манчестер Юнайтед, а давние поклонники Эредивизи — Юргена Локадию, который сейчас играет в Майами, но не в Интер Майами, а просто в ФК Майами.

Впрочем, главная звезда команды находится на тренерской скамейке. Дик Адвокат вывел Кюрасао на чемпионат мира и покинул свой пост после этого из-за проблем со здоровьем своей дочери. К счастью, её состояние улучшилось, и на мундиале именно он вновь будет возглавлять команду.

В спаррингах Кюрасао уступил Шотландии и разгромил Арубу.

Интересный факт: Кюрасао — самая маленькая по населению и территории страна в истории чемпионатов мира.

На сайте betking на победу Германии можно поставить с коэффициентом 1,04, тогда как потенциальный успех Кюрасао оценивается коэффициентом 61,00. Коэффициент на ничью составляет 18,00.

14 июня | 23:00 | Нидерланды — Япония

AT&T Стэдиум, Арлингтон, США

Нидерланды, вероятно, не считаются фаворитами турнира из-за отсутствия суперзвёздных исполнителей в линии атаки, однако наука на стороне «оранье».

Немецкий учёный Йоахим Клемент, который «угадал» победу своей сборной, сборной Франции и сборной Аргентины на чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов соответственно, на этом мундиале ставит на победу подопечных Рональда Кумана.

Сложно представить, что на этот раз Клемент снова окажется прав, учитывая поражение от Алжира и неуверенную победу над Узбекистаном в спаррингах. Тем не менее суперзвёзды, пусть и не в атаке, всё же есть в составе Нидерландов: Френки де Йонг, Тиджани Рейндерс, Райан Гравенберх и, конечно же, Вирджил ван Дейк. В атаке же есть опытный Ваут Вегхорст и Коди Гакпо, который именно в матчах за сборную привык демонстрировать свою лучшую форму.

Источник: Getty Images

Первое серьёзное испытание ожидает Нидерланды уже на старте, ведь сборная Японии является сильнейшей командой своего континента и стабильным участником плей-офф чемпионатов мира.

Абсолютно ничто не указывает на то, что «самураи» собираются прерывать серию удачных выступлений на мундиалях. Более того, победа над Бразилией в прошлом году и над Англией в марте этого года скорее говорят о том, что Япония готова выйти на новый уровень.

От команды не стоит ожидать сверхатакующего и креативного футбола. Азиатская сборная делает ставку на компактность, организованность и надёжность, которую должны обеспечивать, в частности, Хироки Ито в центре обороны и Зион Судзуки в воротах.

В трёх последних матчах, включая единственный спарринг перед ЧМ, Япония победила со счётом 1:0.

Интересный факт: команды провели между собой лишь один матч в истории: Нидерланды минимально победили со счётом 1:0 на чемпионате мира 2010 года.

Эксперты betking считают фаворитом Нидерланды, победа которых оценивается коэффициентом 2,05. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,66, победа Японии также оценивается коэффициентом 3,66.

15 июня | 02:00 | Кот-д’Ивуар — Эквадор

Линкольн Файнэншл Филд, Филадельфия, США

Это противостояние можно назвать матчем «тёмных лошадок», ведь обе команды продемонстрировали отличную игру в квалификации, и если от Кот-д’Ивуара этого в какой-то степени ожидали, то Эквадор начал удивлять ещё на стадии отбора, финишировав вторым, выше Бразилии, Колумбии и Уругвая, а также обыграв на домашней арене Аргентину.

Источник: Getty Images

Чего точно не стоит ожидать от поединка этих команд, так это голевой феерии. Кот-д’Ивуар пропустил 0 голов в африканском отборе (да, это не ошибка, 0!), а Эквадор — лишь 5, что всё равно является лучшим результатом среди южноамериканских сборных.

В спаррингах Эквадор обыграл Саудовскую Аравию и Гватемалу, а Кот-д’Ивуар победил Францию и... Филадельфию Юнион 2.

Интересный факт: Кот-д’Ивуар сыграет на чемпионате мира впервые с 2014 года.

В линии betking можно поставить на победу Кот-д’Ивуара с коэффициентом 3,75, тогда как вероятность успеха Эквадора представлена коэффициентом 2,42, а ничья — 2,80.

15 июня | 05:00 | Швеция — Тунис

Эстадио BBVA, Монтеррей, Мексика

Обидчики сборной Украины, сборная Швеции, начинают свой путь на чемпионате мира матчем против Туниса.

Подопечные Грэма Поттера подходят к мундиалю не в лучшей форме. В товарищеских матчах «жёлто-синие» проиграли Норвегии и сыграли вничью с Грецией.

Кроме того, Габриэль Гудмундссон пропустит первый тур из-за повреждения.

Все надежды местных болельщиков, конечно же, связаны со звёздным дуэтом нападающих — Александром Исаком и Виктором Дьокерешем. Стоит отметить и крепкий центр поля, где выступают молодые таланты Лукас Бергвалль и Ясин Айяри.

Источник: Getty Images

Тунис на фоне шведов является явным аутсайдером встречи, хотя в рейтинге ФИФА команды разделяют лишь семь позиций (Швеция — 38-я, Тунис — 45-й).

Лишь несколько футболистов африканской сборной выступают в топ-5 европейских чемпионатов. Главными звёздами являются младший брат Сами Хедиры — Рами Хедира, а также воспитанник Манчестер Юнайтед Ганнибал Межбри.

Товарищеские встречи также не добавляют подопечным Сабри Лямуши оптимизма, ведь в них они уступили Австрии и были разгромлены Бельгией.

Интересный факт: Тунис — сборная с наибольшим количеством игроков, родившихся за пределами страны, которую они представляют на чемпионате мира.

По версии betking, Швеция является фаворитом этого матча: коэффициент на её победу составляет 1,90, тогда как победа Туниса оценивается коэффициентом 4,33. Ничья представлена коэффициентом 3,60.

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