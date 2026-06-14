iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон раскрыл главную проблему Феррари в ближайшем Гран-при

Заявил о двойном износе шин.
Сегодня, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах, с которыми Скудерия столкнулась по ходу этапа в Барселоне.

Семикратный чемпион заявил, что  команда оказалась не готова к столь высокому уровню деградации шин.

Износ шин оказался в два раза сильнее по сравнению с нашими ожиданиями. Перед началом уик-энда мы хотели узнать, как будут работать комплекты, и в нашем случае износ оказался в два раза сильнее. Интересно, изменится ли ситуация в воскресенье, но, да, наша стратегия будет состоять как минимум из двух пит-стопов.

Напомним, что британец стартует на втором месте по итогам квалификации к Гран-при Барселоны-Каталонии.

Ранее стюарды вызвали  пилота Феррари, чтобы разобрать инцидент на третьей практике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюс Хэмилтон

Статьи по теме

Стюарды вызвали пилота Феррари Стюарды вызвали пилота Феррари
Руководитель Скудерии срочно доставлен в больницу Руководитель Скудерии срочно доставлен в больницу
Стало известно, сколько будет получать Леклер по новому соглашению Стало известно, сколько будет получать Леклер по новому соглашению
Феррари объявила о продлении контракта с Леклером Феррари объявила о продлении контракта с Леклером

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Нидерландов и Германии в рамках ЧМ
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа14:50
Реал и Барселона нацелились на Кукурелью
ЧМ-202614:32
Ибрагимович разнёс арбитра за эпизод с Хакими и Винисиусом
Другое14:13
Людмила Лузан взяла четвёртое золото на Евро-2026
ММА13:49
UFC поднял бонусы на турнире в Белом доме
Европа13:22
Звезда Баварии выбирает между европейскими грандами и клубами МЛС
Формула 112:47
Хэмилтон раскрыл главную проблему Феррари в ближайшем Гран-при
ЧМ-202612:24
Торнадо чуть не уничтожил базу Англии на ЧМ
Игровые12:02
Украина уступила Польше на тай-брейке в Лиге наций
ЧМ-202612:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Германия vs Кюрасао, Нидерланды vs Япония, Кот-д’Ивуар vs Эквадор
ЧМ-202611:41
Стало известно, получит ли Мусиала игровое время
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK