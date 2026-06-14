Хэмилтон раскрыл главную проблему Феррари в ближайшем Гран-при
Заявил о двойном износе шин.
Пилот Феррари Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах, с которыми Скудерия столкнулась по ходу этапа в Барселоне.
Семикратный чемпион заявил, что команда оказалась не готова к столь высокому уровню деградации шин.
Износ шин оказался в два раза сильнее по сравнению с нашими ожиданиями. Перед началом уик-энда мы хотели узнать, как будут работать комплекты, и в нашем случае износ оказался в два раза сильнее. Интересно, изменится ли ситуация в воскресенье, но, да, наша стратегия будет состоять как минимум из двух пит-стопов.
Напомним, что британец стартует на втором месте по итогам квалификации к Гран-при Барселоны-Каталонии.
Ранее стюарды вызвали пилота Феррари, чтобы разобрать инцидент на третьей практике.
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