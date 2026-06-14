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Футбол

Ибрагимович разнёс арбитра за эпизод с Хакими и Винисиусом

Златан о жёстком фоле марокканского защитника.
Сегодня, 14:32       Автор: Валентина Чорноштан
Ашраф Хакими, Виннисиус / Getty Images
Ашраф Хакими, Виннисиус / Getty Images

Накануне состоялся матч ЧМ‑2026 в группе C: Бразилия против Марокко.

Во время игры произошёл неприятный инцидент: Ашраф Хакими попал Винисиусу шипами в голеностоп, но арбитр никак не отреагировал на это, что возмутило Златана Ибрагимовича.

Швед прокомментировал эпизод с жёстким стыком защитника сборной Марокко:

Когда я увидел их стык, моя первая реакция была простой: арбитр должен взять ситуацию под контроль. Дело не в репутации и не во времени матча, а в защите. Игрок нападения обошёл его, опасность была очевидна, и контакт произошёл слишком поздно.

К слову, вингер сборной Бразилии повторил достижение Роналдиньо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Златан Ибрагимович Винисиус Жуниор Ашраф Хакими

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