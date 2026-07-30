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Футбол

Нойер объявил о последнем сезоне в карьере

Сказал, что следующий сезон станет его последним в карьере.
Сегодня, 11:19       Автор: Валентина Чорноштан
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Мануэль Нойер признался, что сезон‑2026/27, скорее всего, станет последним в его профессиональной карьере.

Напомним, что голкипер недавно продлил контракт с Баварией ещё на один год, но уже всерьёз рассматривает завершение выступлений, передает Goal.

Сейчас действительно всё идёт к тому, что после этого сезона я завершу карьеру. Но я не выхожу на каждый матч с мыслью, что он может стать последним.

Нойер также отметил, что в Баварии сформировалась сильная вратарская линия, в которой есть Свен Ульрайх и молодые голкиперы. Напомним, что Нойер выступает за Баварию с 2011 года.

К слову, Паредес, Молина и Аяла под следствием ФИФА за драку с испанцами в финале чемпионата мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нойер Бавария Мюнхен

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