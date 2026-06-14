Вингер сборной Бразилии повторил достижение Роналдиньо

Игрок мадридского Реала Винисиус Жуниор сумел повторить достижение Роналдиньо на ЧМ-2026.

Накануне он в составе национальной сборной сыграл вничью с Марокко (1:1), именно он забил единственный гол в матче первого тура группового этапа.

Тем самым вингер забил лишь второй мяч в карьере в рамках чемпионатов мира, следовательно, он сравнялся с легендарным Роналдиньо.

Напомним, что следующий матч на турнире сборная Бразилии проведёт 20 июня против Гаити.

К слову, будущий тренер сборной Италии расторг контракт со своим нынешним клубом.

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