iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вингер сборной Бразилии повторил достижение Роналдиньо

Cравнялся по голам c легендою.
Сегодня, 07:59       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Игрок мадридского Реала Винисиус Жуниор сумел повторить достижение Роналдиньо на ЧМ-2026.

Накануне он в составе национальной сборной сыграл вничью с Марокко (1:1), именно он забил единственный гол в матче первого тура группового этапа.

Тем самым вингер забил лишь второй мяч в карьере в рамках чемпионатов мира, следовательно, он сравнялся с легендарным Роналдиньо.

Напомним, что следующий матч на турнире сборная Бразилии проведёт 20 июня против Гаити.

К слову, будущий тренер сборной Италии расторг контракт со своим нынешним клубом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Анчелотти раскрыл тактический план на Неймара на ЧМ-2026 Анчелотти раскрыл тактический план на Неймара на ЧМ-2026
СМИ: Реал продлит контракт с Винисиусом только при одном условии СМИ: Реал продлит контракт с Винисиусом только при одном условии
Forbes назвал самых высокооплачиваемым спортсменом мира Forbes назвал самых высокооплачиваемым спортсменом мира
Манчестер Сити следит за Винисиусом Манчестер Сити следит за Винисиусом

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Нидерландов и Германии в рамках ЧМ
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Формула 110:23
Стюарды вызвали пилота Феррари
Бокс09:48
Мексиканский чемпион хочет биться с Ломаченко
ЧМ-202609:24
ЧМ-2026: Бразилия разошлась с Марокко ничьей, Австралия сотворила сенсацию с Турцией
ЧМ-202609:13
Австралия одолела Турцию
ЧМ-202608:40
Франция получила усиление в линии обороны
НБА08:22
Вембаньяма разнёс свою команду после поражения в финале НБА
ЧМ-202607:59
Вингер сборной Бразилии повторил достижение Роналдиньо
ЧМ-202607:34
Сенсация от Марокко в матче с Бразилией и победа Шотландии с Гаити
Европа07:05
Футбол сегодня: матчи Нидерландов и Германии в рамках ЧМ
НБА06:30
Нью-Йорк Никс - чемпионы НБА!
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK