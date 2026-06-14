iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стало известно, получит ли Мусиала игровое время

Известно, кто сыграет с первых минут у Германии.
Сегодня, 11:41       Автор: Валентина Чорноштан
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, кто из игроков точно выйдет против Кюрасао на чемпионате мира.

Наставник отметил, что все футболисты сборной здоровы и не имеют проблем перед игрой.

Их легендарный голкипер Мануэль Нойер начнёт матч против Кюрасао с первых минут. Также точно появится в стартовом составе Натаниэль Браун.

Тем временем Джамал Мусиала постепенно набирает форму, и ему ещё нужно время. Нагельсманн отметил, что хавбек постепенно будет увеличивать игровое время на этом чемпионате мира.

Добавим, что сборная Франции получила усиление в линии обороны перед первой игрой на Мундиале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсман джамал мусиала

Статьи по теме

Бавария может остаться без ключевого игрока перед финалом Кубка Германии Бавария может остаться без ключевого игрока перед финалом Кубка Германии
Бавария дала однолетние контракты двум ветеранам Бавария дала однолетние контракты двум ветеранам
Ветеран Баварии может вернуться в сборную Германии на ЧМ-2026 Ветеран Баварии может вернуться в сборную Германии на ЧМ-2026
Хэмилтон раскрыл главную проблему Феррари в ближайшем Гран-при Хэмилтон раскрыл главную проблему Феррари в ближайшем Гран-при

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Нидерландов и Германии в рамках ЧМ
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Формула 112:47
Хэмилтон раскрыл главную проблему Феррари в ближайшем Гран-при
ЧМ-202612:24
Торнадо чуть не уничтожил базу Англии на ЧМ
Игровые12:02
Украина уступила Польше на тай-брейке в Лиге наций
ЧМ-202612:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Германия vs Кюрасао, Нидерланды vs Япония, Кот-д’Ивуар vs Эквадор
ЧМ-202611:41
Стало известно, получит ли Мусиала игровое время
НБА11:20
Никс продолжил уникальный рекорд НБА
Европа10:50
Экс-тренер Реала почти назначен в Фулхэм
Формула 110:23
Стюарды вызвали пилота Феррари
Бокс09:48
Мексиканский чемпион хочет биться с Ломаченко
ЧМ-202609:24
ЧМ-2026: Бразилия разошлась с Марокко ничьей, Австралия сотворила сенсацию с Турцией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK