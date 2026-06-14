Стало известно, получит ли Мусиала игровое время

Известно, кто сыграет с первых минут у Германии.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, кто из игроков точно выйдет против Кюрасао на чемпионате мира.

Наставник отметил, что все футболисты сборной здоровы и не имеют проблем перед игрой.

Их легендарный голкипер Мануэль Нойер начнёт матч против Кюрасао с первых минут. Также точно появится в стартовом составе Натаниэль Браун.

Тем временем Джамал Мусиала постепенно набирает форму, и ему ещё нужно время. Нагельсманн отметил, что хавбек постепенно будет увеличивать игровое время на этом чемпионате мира.

Добавим, что сборная Франции получила усиление в линии обороны перед первой игрой на Мундиале.

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