Никс показал лучший показатель разницы очков в постсезоне НБА
Накануне прошёл матч полуфинала Восточной конференции НБА, в котором Нью-Йорк Никс в третий раз одолели Филадельфию.
Тем самым подопечные Майка Брауна за первые 9 матчей постсезона имеют разницу забитых и пропущенных очков +164, на данный момент это лучший результат в истории франшизы.
Добавим, что по этой статистике Никс побили рекорд Денвера, установленный в 2009 году, тогда они набрали +146 очков в постсезоне.
Best point differential thru first 9 playoff games in single postseason in NBA history:— Josh Dubow (@JoshDubowAP) May 9, 2026
2026 Knicks +164
2009 Nuggets +146
1987 Lakers +140
1996 Bulls +138
2019 Bucks +138
Также нью-йоркская команда одержала шестую победу с двузначной разницей в постсезоне, тем самым повторив рекорд франшизы 1970-го года.
К слову, Виктор Вембаньяма повторяет достижение Кавая Леонарда.
