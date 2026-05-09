Никс показал лучший показатель разницы очков в постсезоне НБА

Накануне прошёл матч полуфинала Восточной конференции НБА, в котором Нью-Йорк Никс в третий раз одолели Филадельфию.

Тем самым подопечные Майка Брауна за первые 9 матчей постсезона имеют разницу забитых и пропущенных очков +164, на данный момент это лучший результат в истории франшизы.

Добавим, что по этой статистике Никс побили рекорд Денвера, установленный в 2009 году, тогда они набрали +146 очков в постсезоне.

Best point differential thru first 9 playoff games in single postseason in NBA history:

2026 Knicks +164

2009 Nuggets +146

1987 Lakers +140

1996 Bulls +138

2019 Bucks +138 — Josh Dubow (@JoshDubowAP) May 9, 2026

Также нью-йоркская команда одержала шестую победу с двузначной разницей в постсезоне, тем самым повторив рекорд франшизы 1970-го года.

К слову, Виктор Вембаньяма повторяет достижение Кавая Леонарда.

