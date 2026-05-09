Никс показал лучший показатель разницы очков в постсезоне НБА

Также шестая победа с двузначной разницей.
Сегодня, 10:49       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Нью-Йорк Никс / Getty Images

Накануне прошёл матч полуфинала Восточной конференции НБА, в котором Нью-Йорк Никс в третий раз одолели Филадельфию.

Тем самым подопечные Майка Брауна за первые 9 матчей постсезона имеют разницу забитых и пропущенных очков +164, на данный момент это лучший результат в истории франшизы.

Добавим, что по этой статистике Никс побили рекорд Денвера, установленный в 2009 году, тогда они набрали +146 очков в постсезоне.

Также нью-йоркская команда одержала шестую победу с двузначной разницей в постсезоне, тем самым повторив рекорд франшизы 1970-го года.

К слову, Виктор  Вембаньяма повторяет достижение Кавая Леонарда.

