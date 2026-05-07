Вембаньяма повторяет достижение Кавая Ленарда

Виктор Вембаньяма помог своей команде сравнять счёт в серии и установил рекорд НБА за всё время.

Центровой стал вторым самым молодым игроком в истории Сан-Антонио с линейкой 15-15 в плей-офф, однако на первом месте по-прежнему остаётся Кавай Леонард, которому это достижение покорилось в 21 год.

Также 22-летний француз набрал 19 очков, 15 подборов и 2 блок-шота в матче против Миннесоты, благодаря чему довёл свой показатель до 100+ очков и 30+ блок-шотов в постсезоне. Он помог Сперсу одержать одну из самых крупных побед в истории франшизы.

Victor Wembanyama is the fastest player in NBA playoff history to reach 100+ PTS & 30+ BLK. pic.twitter.com/yPwDu3X5ta — Real App (@realapp) May 7, 2026

Добавим, что их соперники по серии второго раунда Тимбервулвз потерпели крупнейшее поражение в постсезоне. Ранее они проигрывали с максимальной разницей в 30 очков - и это было против Лейкерс в 2003 году.

