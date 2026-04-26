Сразу несколько звёздных игроков не смогут помочь своим командам в 4-м матче плей-офф НБА

Перед 4-м матчем в рамках плей-офф НБА звезды Сан-Антонио и Филадельфии могут не принять участия в игре.

Звездный центровой Филадельфии Джоэл Эмбиид в настоящий момент имеет статус "маловероятно" для выхода на площадку. Впереди команду ожидает домашний матч против Бостона при общем счете 1-2 в пользу Селтикс.

Тем временем лидер Сан-Антонио Виктор Вембаньяма получил статус "под вопросом" перед выездным четвертым матчем серии с Портлендом. В серии также счет 1-2, ведут Сперс.

Напомним, что француз получил сотрясение мозга во время второй встречи, после чего пропустил третью. Тем временем американец Эмбиид продолжает восстановление после неожиданного удаления аппендикса.

