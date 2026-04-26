Сразу несколько звёздных игроков не смогут помочь своим командам в 4-м матче плей-офф НБА

Объявлены статусы звездных центровых.
Сегодня, 11:56       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма и Джоэла Эмбиид / Getty Images

Перед 4-м матчем в рамках плей-офф НБА звезды Сан-Антонио и Филадельфии могут не принять участия в игре.

Звездный центровой Филадельфии Джоэл  Эмбиид в настоящий момент имеет статус "маловероятно" для выхода на площадку. Впереди команду ожидает домашний матч против Бостона при общем счете 1-2 в пользу Селтикс.

Тем временем лидер Сан-Антонио Виктор Вембаньяма получил статус "под вопросом" перед выездным четвертым матчем серии с Портлендом. В серии также счет 1-2, ведут Сперс.

Напомним, что француз получил сотрясение мозга во время второй встречи, после чего пропустил третью. Тем временем американец Эмбиид продолжает восстановление после неожиданного удаления аппендикса.

Статьи по теме

Известны шансы Вембаньямы на выход в 3 или 4 матче плей-офф НБА Известны шансы Вембаньямы на выход в 3 или 4 матче плей-офф НБА
Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера
НБА объявила тройку кандидатов на звание MVP НБА объявила тройку кандидатов на звание MVP
Вембаньяма покинул матч с Филадельфией из-за травмы Вембаньяма покинул матч с Филадельфией из-за травмы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи, Аллен и Хокинс вышли в четвертьфинал
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Милан против Ювентуса, Марсель сыграет с Ниццей
просмотров
УПЛ: Карпаты одержали разгромную победу над Рухом
просмотров
Плей-офф НБА: Орландо повел в серии с Детройтом, а Нью-Йорк сравнять счет в серии с Атлантой
просмотров

Последние новости

Европа13:14
Барселона близка к одному из лучших результатов в истории чемпионата
Бокс12:46
Усик получил нового соперника для защиты пояса WBA
Европа12:22
Бавария приняла решение касательно Николаса Джексона
НБА11:56
Сразу несколько звёздных игроков не смогут помочь своим командам в 4-м матче плей-офф НБА
Европа11:21
Ценник форварда Ньюкасла снова увеличился. Кто купит англичанина?
Формула 110:54
Формула-1 может изменить моторы уже в 2027 году
Европа10:36
Экс-игрок Полесья и Зари подписал контракт с российской командой
Европа10:19
Атлетико хочет усилить состав хавбеком из АПЛ
Европа09:47
Барселона хочет подписать звезду Челси
Европа09:22
Манчестер Сити переписал историю турнира после победы над Саутгемптоном
