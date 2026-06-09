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Баскетбол

Центровой Сперс второй самый молодой игрок в истории финалов НБА

Вембаньяма повторил путь Мэджика.
Сегодня, 08:57       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Накануне прошел третий матч финала НБА, в котором Сан-Антонио сумел переиграть Нью-Йорк на его домашней арене.

Их звезда Виктор Вембаньяма записал на свой счет 32 очка, 8 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота.

Тем самым француз стал вторым игроком в истории франшизы, набравшим 30+5+5 в финальной серии.

Добавим, что рекорд самого молодого игрока с 30+5+5 в финале удерживает Мэджик Джонсон (20 лет 276 дней).

Стало известно, что умер трёхкратный чемпион НБА Стейси Кинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Мэджик Джонсон Виктор Вембаньяма

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