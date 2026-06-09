Центровой Сперс второй самый молодой игрок в истории финалов НБА
Накануне прошел третий матч финала НБА, в котором Сан-Антонио сумел переиграть Нью-Йорк на его домашней арене.
Их звезда Виктор Вембаньяма записал на свой счет 32 очка, 8 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота.
Тем самым француз стал вторым игроком в истории франшизы, набравшим 30+5+5 в финальной серии.
Добавим, что рекорд самого молодого игрока с 30+5+5 в финале удерживает Мэджик Джонсон (20 лет 276 дней).
Wemby (22 years, 155 days) is the second-youngest player to record 30+ points, 5+ rebounds, and 5+ assists in NBA Finals history.— NBA History (@NBAHistory) June 9, 2026
The youngest?
Magic Johnson (20 years, 276 days) https://t.co/l3JPlQ3X9w pic.twitter.com/lfUpIdd0fo
Стало известно, что умер трёхкратный чемпион НБА Стейси Кинг.
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