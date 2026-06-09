Умер трёхкратный чемпион НБА Стейси Кинг

Умер Стейси Кинг, бывший игрок Буллз, ему было 59 лет.

Напомним, что за свою карьеру Кинг трижды выигрывал чемпионский титул в составе Чикаго Буллз - в 1991, 1992 и 1993 годах.

Таким образом, он стал частью первой чемпионской династии команды вместе с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном. Также он играл за Миннесоту, Бостон, Майами и Даллас.

После завершения игровой карьеры Кинг работал тренером и в сезоне-2001/02 дошёл до финала Континентальной баскетбольной ассоциации вместе с Рокфорд Лайтнинг.

Позже он работал на телевидении и стал одним из самых узнаваемых комментаторов матчей Чикаго.

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