Чикаго установил антирекорд в феврале

Уступили Портленду и остались без побед.

В ночь на 27 февраля Чикаго сыграл против Портленда, Чикаго не смог обыграть середняка Западной конференции - Блэйзерса, и тем самым они установили антирекорд.

В феврале "быки" не смогли одержать ни одной победы, завершив месяц со статистикой 0-11, и стали единственной командой НБА без побед за этот период.

Отмечается, что Буллз впервые в истории франшизы не смогли выиграть хотя бы один матч за месяц.

Chicago Bulls in February:



L vs Heat

L vs Bucks

L vs Raptors

L vs Nuggets

L vs Nets

L vs Celtics

L vs Raptors

L vs Pistons

L vs Knicks

L vs Hornets

L vs Blazers



0-11 — worst month in franchise history. pic.twitter.com/qkUPh6BBHa — BullsMuse (@BullsMuse_) February 27, 2026

В 2000 году они также установили антирекорд, потерпев 16 поражений. Сейчас "быки" занимают 12-е место в Восточной конференции.

