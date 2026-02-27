iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Чикаго установил антирекорд в феврале

Уступили Портленду и остались без побед.
Сегодня, 12:41       Автор: Валентина Чорноштан
Чикаго Буллз / Getty Images
Чикаго Буллз / Getty Images

В ночь на 27 февраля Чикаго сыграл против Портленда, Чикаго не смог обыграть середняка Западной конференции - Блэйзерса, и тем самым они установили антирекорд.

В феврале "быки" не смогли одержать ни одной победы, завершив месяц со статистикой 0-11, и стали единственной командой НБА без побед за этот период.

Отмечается, что Буллз впервые в истории франшизы не смогли выиграть хотя бы один матч за месяц.

В 2000 году они также установили антирекорд, потерпев 16 поражений. Сейчас "быки" занимают 12-е место в Восточной конференции.

Как прошла эта игра и другие матчи регулярного чемпионата НБА, вы можете узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз

Статьи по теме

Чикаго повторил рекорд трехочковых за матч Чикаго повторил рекорд трехочковых за матч
Гидди оформил самый быстрый трипл-дабл в истории Чикаго Гидди оформил самый быстрый трипл-дабл в истории Чикаго
Эпическая дуэль Чикаго и Атланты. Набрали 302 очка Эпическая дуэль Чикаго и Атланты. Набрали 302 очка
НБА: Гидди оформил очередной трипл-дабл, Миннесота проиграла НБА: Гидди оформил очередной трипл-дабл, Миннесота проиграла

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, а также игры Астон Виллы и Леванте
просмотров

Последние новости

Теннис13:47
Калинина разгромила Горгодзе и пробилась в полуфинал WTA 125
Лига Чемпионов13:22
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
Европа13:20
Слот рассказал о кадровых потерях перед матчем с Вест Хэмом
Бокс12:58
"Искренне рад быть знакомым": Усик публично стал на защиту Бубки
НБА12:41
Чикаго установил антирекорд в феврале
Украина12:30
УПЛ: Динамо примет Эпицентр, Шахтер встретится с Вересом
Европа11:59
Майкл Олиз на радаре топ клубов АПЛ
НБА11:34
Стало известно о состоянии Стефена Карри
Бокс10:51
Уоррен прокомментировал возможный иск против саудовских инвесторов
Лига Чемпионов10:27
Интер готов расстаться с лидером состава ради компенсации убытков от УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK