Чикаго установил антирекорд в феврале
В ночь на 27 февраля Чикаго сыграл против Портленда, Чикаго не смог обыграть середняка Западной конференции - Блэйзерса, и тем самым они установили антирекорд.
В феврале "быки" не смогли одержать ни одной победы, завершив месяц со статистикой 0-11, и стали единственной командой НБА без побед за этот период.
Отмечается, что Буллз впервые в истории франшизы не смогли выиграть хотя бы один матч за месяц.
Chicago Bulls in February:— BullsMuse (@BullsMuse_) February 27, 2026
L vs Heat
L vs Bucks
L vs Raptors
L vs Nuggets
L vs Nets
L vs Celtics
L vs Raptors
L vs Pistons
L vs Knicks
L vs Hornets
L vs Blazers
0-11 — worst month in franchise history. pic.twitter.com/qkUPh6BBHa
В 2000 году они также установили антирекорд, потерпев 16 поражений. Сейчас "быки" занимают 12-е место в Восточной конференции.
