НБА: Гидди оформил очередной трипл-дабл, Миннесота проиграла

В этот день в Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на 18 декабря состоялось только два поединка.

Миннесота без своего лидера Энтони Эдвардса уступила дома Мемфису, а Кливленд в очередной раз в этом сезоне уступил, на этот раз в Чикаго.

Миннесота – Мемфис – 110:116 (27:29, 35:32, 21:27, 27:28)

Миннесота: Рэндл (21), Дивинченцо (19 + 11 подборов), Гобер (16 + 16 подборов + 4 блок-шота), Макдэниелс (13 + 7 подборов + 6 передач), Хайленд (12) – старт; Рид (16 + 7 подборов), Шеннон (6), Диллингем (5), Кларк (2).

Мемфис: Джарен Джексон (28 + 12 подборов), Уэллс (17), Кауард (13), Альдама (8 + 11 подборов), Кларк (6) – старт; Лендейл (20 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Проспер (7), В. Уильямс (5), Машак (0).

Чикаго – Кливленд – 127:111 (33:34, 29:24, 33:30, 32:23)

Чикаго: Уайт (25), Гидди (23 + 11 подборов + 11 передач), Вучевич (20 + 9 подборов), Окоро (12), Бузелис (9) – старт; Хертер (11), Джонс (11 + 11 передач), Коллинз (10), Смит (4 + 7 подборов), Уильямс (2), Терри (0).

Кливленд: Митчелл (32), Тайсон (21), Гарленд (15 + 6 передач), Аллен (14), Уэйд (2) – старт; Хантер (12), Брайант (7), Портер (4), Болл (2 + 7 подборов), Томлин (2), Проктор (0).

