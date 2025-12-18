Оценка Лунина за кубковый матч с Талаверой

Стало известно, сколько баллов получил за игру в 1/16 финала.

Реал Мадрид сыграл против Талаверы в 1/16 финала Кубка Испании.

Украинский голкипер Андрей Лунин, вышедший в стартовом составе и с капитанской повязкой, отыграл все 90 минут. За это время он отметился тремя сейвами, одним перехватом навеса, одним отражением мяча кулаком, двумя выносами и четырьмя возвратами владения.

Также вратарь выполнил 84% точных передач и в общей сложности совершил 34 касания мяча. Однако сохранить ворота сухими Лунину не удалось — он пропустил два мяча за матч.

По итогам встречи статистический портал SofaScore оценил игру украинского голкипера в 7,0 балла.

Матч завершился победой Реала Мадрид со счётом 3:2.

