iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Лунина за кубковый матч с Талаверой

Стало известно, сколько баллов получил за игру в 1/16 финала.
Сегодня, 09:38       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Реал Мадрид сыграл против Талаверы в 1/16 финала Кубка Испании.

Украинский голкипер Андрей Лунин, вышедший в стартовом составе и с капитанской повязкой, отыграл все 90 минут. За это время он отметился тремя сейвами, одним перехватом навеса, одним отражением мяча кулаком, двумя выносами и четырьмя возвратами владения.

Также вратарь выполнил 84% точных передач и в общей сложности совершил 34 касания мяча. Однако сохранить ворота сухими Лунину не удалось — он пропустил два мяча за матч.

По итогам встречи статистический портал SofaScore оценил игру украинского голкипера в 7,0 балла.

Матч завершился победой Реала Мадрид со счётом 3:2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Реал не без проблем справился с Талаверой в Кубке Испании Реал не без проблем справился с Талаверой в Кубке Испании
Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке
Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала
Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси

Видео

ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня
ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Биатлон13:04
Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси
Бокс12:46
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Формула 112:25
Ред Булл подтвердил. Ферстаппен выбрал новый номер на сезон-2026
Европа12:05
Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии
Европа11:55
Еще один украинский форвард может перейти в Жирону
Теннис11:35
Свитолина доминировала над Костюк в парном разряде на турнире в Индии
Бокс11:11
Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку
Европа10:52
МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна
Бокс10:30
Алина Шатерникова рассказала, как применила боксерские навыки вне ринга
Лига конференций10:30
Динамо - Ноа: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK