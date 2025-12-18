МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна

Вингер Кельна Саиду Эль Мала заинтересовал сразу два топ-клуба АПЛ, сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Bild.

По имеющейся информации, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм уже направили конкретные запросы по поводу 19-летнего немца.

Отмечается, что потенциальный трансфер возможен летом 2026 года, и за игрока готовы отдать около 30-40 миллионов евро.

В этом сезоне Эль Мала забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что бывший лидер Баварии может продолжить карьеру в Англии.

