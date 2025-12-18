iSport.ua
Русский Українська
Футбол

МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна

АПЛ интересуется Саидом Эль Мала.
Сегодня, 10:52       Автор: Валентина Чорноштан
Саид Эль Мала / Getty Images
Саид Эль Мала / Getty Images

Вингер Кельна Саиду Эль Мала заинтересовал сразу два топ-клуба АПЛ, сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Bild.

По имеющейся информации, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм уже направили конкретные запросы по поводу 19-летнего немца.

Отмечается, что потенциальный трансфер возможен летом 2026 года, и за игрока готовы отдать около 30-40 миллионов евро.

В этом сезоне Эль Мала забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что бывший лидер Баварии может продолжить карьеру в Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кельн тоттенхем Манчестер Юнайдет

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед хочет усилить центр поля соотечественником Роналду по сборной Манчестер Юнайтед хочет усилить центр поля соотечественником Роналду по сборной
Манчестер Юнайтед готов выложить 100 млн евро за игрока Реала Манчестер Юнайтед готов выложить 100 млн евро за игрока Реала
Бразильская звезда Реала в сфере интересов Манчестер Юнайтед Бразильская звезда Реала в сфере интересов Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед прицелился в форварда Боруссии Манчестер Юнайтед прицелился в форварда Боруссии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня
ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Биатлон13:04
Известный состав мужской сборной Украины на спринт в Анси
Бокс12:46
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Формула 112:25
Ред Булл подтвердил. Ферстаппен выбрал новый номер на сезон-2026
Европа12:05
Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии
Европа11:55
Еще один украинский форвард может перейти в Жирону
Теннис11:35
Свитолина доминировала над Костюк в парном разряде на турнире в Индии
Бокс11:11
Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку
Европа10:52
МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна
Бокс10:30
Алина Шатерникова рассказала, как применила боксерские навыки вне ринга
Лига конференций10:30
Динамо - Ноа: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK