Ред Булл подтвердил. Ферстаппен выбрал новый номер на сезон-2026

33 больше не с нидерландцем.

ФИА изменила правила использования гоночных номеров, теперь пилоты не обязаны использовать один и тот же номер на протяжении всей карьеры в Формуле-1.

Поэтому пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в следующем сезоне будет использовать номер три.

Напомним, что до этого нидерландец владел номером один, зарезервированным для действующего чемпиона мира Формулы-1. Сейчас единица перешла Ландо Норрису из Макларен. Ранее Ферстаппен ездил под номером 33, когда использовал №1.

Отмечается, что номер может сменить и пилот Феррари, Шарль Леклер с 16 он может перейти на 7, ведь еще в 2018 году он хотел взять семерку, но тогда под этим номером выступал Райкконен.

Также ФИА показала, как будут выглядеть болиды в новом сезоне.

