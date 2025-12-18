iSport.ua
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"

Бывший чемпион мира уверен что даже поражения не умалят наследие украинца в боксе.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Александр Гвоздик поделился своими мыслями о том, почему Александр Усик продолжает карьеру в боксе, вместо того чтобы завершить её.

"Здесь стоит рассуждать прагматично. Когда ты тренируешься в течение 20 лет просто за медали и грамоты, и в конце твои инвестиции начинают приносить дивиденды, то зачем заканчивать? Я не вижу, что Усик израсходован, стар или разваливается. Он сейчас топовый боксер и всех побеждает. Ок, он всё выиграл. Ну, пусть заработает сейчас денег. Почему нет?"

Также бывший чемпион мира в полутяжёлом весе рассказал, не рискует ли Усик своим боем против Деонтея Уайлдера потерять своё наследие:

"Как он может потерять своё наследие? Он сейчас трёхкратный абсолютный чемпион. Ну, например, его завтра побьют. И послезавтра, и три раза подряд. И что, он не будет трёхкратным абсолютом? Майк Тайсон проиграл три из четырёх своих последних поединков. И он потерял своё наследие, что ли?"

Ранее чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик встретил бывшего соперника Энтони Джошуа и сделал подарок.

