Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"
Александр Гвоздик поделился своими мыслями о том, почему Александр Усик продолжает карьеру в боксе, вместо того чтобы завершить её.
"Здесь стоит рассуждать прагматично. Когда ты тренируешься в течение 20 лет просто за медали и грамоты, и в конце твои инвестиции начинают приносить дивиденды, то зачем заканчивать? Я не вижу, что Усик израсходован, стар или разваливается. Он сейчас топовый боксер и всех побеждает. Ок, он всё выиграл. Ну, пусть заработает сейчас денег. Почему нет?"
Также бывший чемпион мира в полутяжёлом весе рассказал, не рискует ли Усик своим боем против Деонтея Уайлдера потерять своё наследие:
"Как он может потерять своё наследие? Он сейчас трёхкратный абсолютный чемпион. Ну, например, его завтра побьют. И послезавтра, и три раза подряд. И что, он не будет трёхкратным абсолютом? Майк Тайсон проиграл три из четырёх своих последних поединков. И он потерял своё наследие, что ли?"
Ранее чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик встретил бывшего соперника Энтони Джошуа и сделал подарок.
