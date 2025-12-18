Тони Белью отреагировал на решение Теренса Кроуфорда завершить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры в своём Instagram.

Бывший чемпион мира по боксу Тони Белью отреагировал на решение Теренса завершить карьеру.

"Сейчас это большая новость в мире бокса. Один из величайших бойцов повесил перчатки на гвоздь. Исключительный талант, так и не нашедший свой потолок.

Я всегда думаю, как выглядел бы его поединок против Мейвезера, если бы он состоялся, поскольку Теренс долго добивался больших боёв. Наслаждайся этим, король", — написал Белью на своей странице в социальной сети X.

Now this is big boxing news!! One of greats has hung up the gloves! An exceptional talent who never found his level.. I’ll always think of what him and Mayweather looked like cos it could have happened as he’s been around that long asking for big fights! 🔥👏 Enjoy it king! 👏🔥 https://t.co/1MoJtWvuvl — Tony Bellew (@TonyBellew) December 17, 2025

