Тони Белью отреагировал на решение Теренса Кроуфорда завершить карьеру

Вспомнил несостоявшийся бой Кроуфорд - Мейвезер.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры в своём Instagram.

Бывший чемпион мира по боксу Тони Белью отреагировал на решение Теренса завершить карьеру.

"Сейчас это большая новость в мире бокса. Один из величайших бойцов повесил перчатки на гвоздь. Исключительный талант, так и не нашедший свой потолок.

Я всегда думаю, как выглядел бы его поединок против Мейвезера, если бы он состоялся, поскольку Теренс долго добивался больших боёв. Наслаждайся этим, король", — написал Белью на своей странице в социальной сети X.

Ранее Александр Гвоздик высказался о карьере Александра Усика.

