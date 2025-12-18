iSport.ua
Экс-футболист сборной Эквадора Марио Пинейда погиб в результате стрельбы

Неизвестные расстреляли игрока.
Сегодня, 15:31
Марио Пинейда / Getty Images
Марио Пинейда / Getty Images

Защитник эквадорской Барселоны Марио Пинейда 18 декабря погиб в результате стрельбы со стороны неизвестных.

Бывший защитник сборной Эквадора вместе со своей матерью посетил мясную лавку, однако двое неизвестных, подъехавшие на мотоцикле, открыли огонь из автоматического оружия. В результате нападения Марио погиб.

Ранее сообщалось, что вместе с футболистом погибла его жена Ана Агилар, однако она опровергла эту информацию, заявив, что в тот момент находилась дома.

Отмечается, что эквадорец ранее неоднократно получал угрозы и сообщал об этом в полицию, однако правоохранительные органы никак не реагировали на обращения.

На момент смерти футболисту было 33 года. Добавим, что в Эквадоре это уже четвёртый случай убийства футболиста за последнее время.

