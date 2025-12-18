iSport.ua
Лунин оценил игру Реала в выездном матче Кубка Испании

Прокомментировал сложную победу.
Сегодня, 14:45       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Реал Мадрид сыграл против Талаверы в 1/16 финала Кубка Испании.

На воротах королевской команды стоял украинский голкипер Андрей Лунин. За матч он пропустил два мяча, но также сделал два важных сейва. Украинец прокомментировал игру в интервью Okdiario.

"Мы знаем, что Кубок — это другой турнир и очень сложный. Для нас первые раунды всегда трудные: непростые выезды, маленькие поля, очень мотивированные соперники. Нам нужно было провести серьёзный матч, и хотя это удалось не полностью, главное — пройти раунд и остаться в Кубке. Реал выигрывал и увеличил своё преимущество, после чего немного сбавил обороты и начал смотреть на часы. Я бы не сказал, что команда не может разогнаться".

Читай также:

Также Лунин поделился мыслями о главном тренере Реала:

"Я не знаю, кто ставит под сомнение тренера. Мы не сомневаемся в Хаби Алонсо. Мы - команда, все в одной лодке. Каждый тренер разный, и атмосфера всегда меняется. С Анчелотти было иначе: это тренер с огромным опытом и большой карьерой. Теперь пришёл Хаби - молодой, легенда клуба, которого все уважают. Появляются новые моменты, и это часть нормального процесса адаптации, а не резких изменений".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

