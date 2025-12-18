iSport.ua
Руководство Манчестер Сити рассматривает смену главного тренера

Мареска - главный кандидат на замену Гвардиоле.
Сегодня, 15:47       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Внутри Манчестер Сити считают, что Пеп Гвардиола может захотеть покинуть команду по окончании текущего сезона.

По данным The Athletic, клуб уже начал рассматривать варианты того, кто может сменить испанского специалиста.

Одним из главных кандидатов является главный тренер Челси Энцо Мареска, который ранее работал помощником Гвардиолы.

Добавим, что в своё время ассистентом Пепа также был Микель Артета.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити установил рекорд среди английских клубов.

