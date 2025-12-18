Российский обстрел повредил единственный легкоатлетический манеж Черкасс

В ночь на 18 декабря Черкассы подверглись атаке российских ударных дронов. В результате обстрела был повреждён единственный в области легкоатлетический манеж.

В связи с этим всеукраинские соревнования по лёгкой атлетике "Мемориал Героя СССР Тканка О. В.", которые должны были пройти с 19 по 20 декабря, были отменены.

Отмечается, что с одной стороны здания повреждены 14 окон размером 6 на 4 метра. С другой стороны выбиты ещё 32 окна высотой 3 метра, а также окна в мужской раздевалке и частично в проходе к раздевалкам.

