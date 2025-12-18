iSport.ua
Барселона определилась с судьбой Ханси Флика

Стало ясно, продлит ли Барселона контракт.
Сегодня, 13:52       Автор: Валентина Чорноштан
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Руководство Барселоны приняло решение по работе Ханси Флика на посту главного тренера каталонской команды.

По данным BILD, немецкому специалисту предложат новый контракт до 2028 года, так как внутри клуба "сине-гранатовые" удовлетворены работой Флика.

Отметим, что текущий контракт тренера с Барселоной рассчитан до лета 2027 года.

На данный момент каталонская команда занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 43 очка.

Стало известно, примет ли участие Довбик в матче против Ювентуса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ханси флик

