Английский форвард Гринвуд на радаре топ-клубов Европы

Марсель не отпустит Гринвуда зимой, но летом возможен трансфер в топ-клуб.

Барселона и Ювентус нацелились на покупку Мейсона Гринвуда.

По данным TEAMtalk, испанский и итальянский гранд рассматривают подписание 24-летнего форварда. Однако в случае потенциального трансфера его бывшая команда Манчестер Юнайтед получит 50% от следующей продажи игрока из-за пункта в его контракте перед переходом в Марсель.

Издание добавляет, что Марсель не заинтересован отпускать Гринвуда этой зимой, поэтому потенциальный переход игрока в Ла Лигу или Серию А возможен только летом 2026 года.

В этом сезоне Мейсон Гринвуд забил 14 голов и отдал 4 ассиста в 21 матче во всех турнирах.

Реал сообщил, кто будет стоять в воротах в матче с Талаверой в поединке Кубка Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!