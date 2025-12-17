iSport.ua
Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой"

Усиливает команду на позиции плеймейкера.
Сегодня, 15:26       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньона пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о результатах команды после его прихода:

"С точки зрения сплочённости это та команда, которую я хочу видеть. Также с точки зрения компактности в обороне, которая начинается с позиции плеймейкера, мы можем прессинговать, и у нас это очень хорошо получается".

Португальский специалист также поделился своими мыслями об игре украинского полузащитника Георгия Судакова:

"Аурснес и Судаков на позиции плеймейкера могут прекрасно взаимодействовать с атакой, и команда растёт. Также, когда у нас было несколько негативных результатов, будь то в Лиге чемпионов или в чемпионате, паники не возникало".

Добавим, что правый защитник Александрии выбыл до конца января.

