Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой"
Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньона пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о результатах команды после его прихода:
"С точки зрения сплочённости это та команда, которую я хочу видеть. Также с точки зрения компактности в обороне, которая начинается с позиции плеймейкера, мы можем прессинговать, и у нас это очень хорошо получается".
Португальский специалист также поделился своими мыслями об игре украинского полузащитника Георгия Судакова:
"Аурснес и Судаков на позиции плеймейкера могут прекрасно взаимодействовать с атакой, и команда растёт. Также, когда у нас было несколько негативных результатов, будь то в Лиге чемпионов или в чемпионате, паники не возникало".
Добавим, что правый защитник Александрии выбыл до конца января.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!