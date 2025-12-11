iSport.ua
Оценки украинцев в матче Бенфика - Наполи

Трубин и Судаков в игре против "партенопейцев".
Сегодня, 09:39       Автор: Валентина Чорноштан
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В матче 6-го тура Лиги чемпионов Бенфика одержала победу над Наполи, 2:0.

Весь матч отыграл Анатолий Трубин, а полузащитник Георгий Судаков провёл 76 минут на поле.

За 90 минут украинский голкипер совершил 2 сейва, 1 раз перехватил навес, отдал 30% точных передач (11/30), сделал 1 вынос, 8 подборов и 20 раз потерял мяч. За такую игру Трубин получил оценку 6,9 от Whoscored и 6,7 от Sofascore.

Судаков в матче против Наполи сумел создать 1 момент, отдал 71% точных передач (15/21), выиграл 40% дуэлей (2/5), совершил 1 удачную попытку дриблинга, заработал 1 фол, сделал 5 подборов, 1 раз нарушил правила и 12 раз потерял мяч. Полузащитник, в свою очередь, получил от Whoscored и Sofascore оценки 6,6 и 6,7 соответственно.

