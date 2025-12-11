iSport.ua
Забарный получил высокие оценки за игру с Атлетиком

Усилил оборону ПСЖ во втором тайме.
Сегодня, 09:18       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В среду, 10 декабря, ПСЖ сыграл против Атлетико Бильбао в рамках Лиги чемпионов.

Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле во втором тайме на 46-й минуте, заменив Маркиньоса.

Во второй половине игры защитник выиграл 100% дуэлей (2/2), отдал 92% точных передач (44/48), совершил 1 отбор, 1 вынос, 3 подбора, 1 блокированный удар, а также 5 раз потерял мяч.

Статистические порталы Whoscored и Sofascore оценили игру Забарного в 6,4 и 7,1 соответственно.

Посмотреть обзор матча 6-го тура Лиги чемпионов можно здесь.

