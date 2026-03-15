НХЛ: Баффало по буллитах обыграл Торонто, Даллас одержал победу над Детройтом

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:40       Автор: Игорь Мищук
Баффало обыграл Торонто / Getty Images

В ночь на воскресенье, 15 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 14 марта

Оттава – Анахайм – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Амадио (Казинс, Пинто), 2:0 – 29 Шабо (Пинто)

Вашингтон – Бостон – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 1:0 – 21 Рой (Лапьер, Сандин), 1:1 – 31 Макэвой (Пастрняк), 2:1 – 43 Сандин, 2:2 – 50 Макэвой (Арвидссон, Заха)

Виннипег – Колорадо – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Коннор (Шайфли), 2:0 – 31 Иафалло (Коннор, Шайфли), 2:1 – 58 Нечас (Макар, Маккиннон), 3:1 – 59 Перфетти

Миннесота – Рейнджерс – 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Лаба (Гавриков, Перро), 0:2 – 15 Гавриков (Фокс, Картье), 1:2 – 21 Болди (Густавссон, К. Хьюз), 1:3 – 28 Хмеларж (Вааканайнен, Рэддиш), 1:4 – 29 Трочек (Фокс, Гавриков), 2:4 – 47 Юров (Тренин, Тарасенко)

Айлендерс – Калгари – 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 10 Сизикас (Маклин), 2:0 – 16 Хольмстрем (Дюклер, Шенн), 3:0 – 19 Хольмстрем (Пажо), 3:1 – 42 Баклунд (Баль, Мяяття), 3:2 – 48 Колман (Кузнецов)

Тампа-Бэй – Каролина – 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Свечников (Уокер, Ахо), 0:2 – 17 Ахо (Миллер, Свечников), 1:2 – 34 Гурде (Хольмберг, Хедман), 2:2 – 35 Д''Астус (Гонсалвеш, Пойнт), 2:3 – 49 Мартинук (Райлли, Элерс), 2:4 – 58 Станковен (Холл)

Монреаль – Сан-Хосе – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Кофилд (Добсон, Слафковски), 1:1 – 13 Селебрини (Клингберг, Граф), 1:2 – 31 Ферраро (Эклунд, Веннберг), 1:3 – 36 Граф (Клингберг, Селебрини), 2:3 – 37 Сузуки (Добсон, Демидов), 2:4 – 57 Селебрини (Гудроу, Граф)

Нью-Джерси – Лос-Анджелес – 6:4 (2:0, 0:3, 4:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Глэсс (Грицюк), 2:0 – 11 Хишир (Люк Хьюз, Майер), 2:1 – 24 Копитар (Панарин, Кларк), 2:2 – 26 Панарин (Кемпе, Эдмундсон), 2:3 – 31 Уорд (Хелениус, Кларк), 3:3 – 41 Грицюк (Хэмилтон, Хамеэнахо), 4:3 – 52 Хишир (Братт, Браун), 4:4 – 53 Копитар (Кларк, Панарин), 5:4 – 57 Джек Хьюз (Хэмилтон, Хишир), 6:4 – 59 Майер (Хишир)

Баффало – Торонто – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Пауэр (Кэррик, Бенсон), 1:1 – 6 Джошуа (Робертсон), 1:2 – 21 Доми (Найз, В. Нюландер), 2:2 – 31 Куинн (Маклауд, Эстлунд)

Филадельфия – Коламбус – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Марченко (Сиверсон, Фантилли), 1:1 – 10 Бамп (Дворак, Андре)

Даллас – Детройт – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Джонстон (Лундквист, Бурк), 2:0 – 22 Бантинг (Робертсон, Грицковиан), 2:1 – 46 Эдвинссон (ван Римсдайк, Зайдер), 2:2 – 56 Рэймонд (Дебринкет, Финни), 3:2 – 62 Харли (Джонстон)

Юта – Питтсбург – 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 5 Гюнтер, 2:0 – 6 Гюнтер, 2:1 – 34 Манта (Чинахов, Карлссон), 2:2 – 37 Новак (Манта, Уозерспун), 2:3 – 41 Раст (Чинахов, Ракелль), 3:3 – 44 Коул (Стенлунд, Керфут), 3:4 – 48 Аччари (Карлссон, Уозерспун)

Ванкувер – Сиэтл – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Макканн (Эберле, Монтур), 1:1 – 11 Кэйн (Байум, О'Коннор), 1:2 – 19 Макмэнн (Райт, Толванен), 1:3 – 25 Олексяк (Монтур, Бенирс), 1:4 – 44 Макмэнн (Бенирс, Эберле), 1:5 – 49 Бенирс (Макмэнн, Эберле), 2:5 – 59 Росси (Босер)

Вегас – Чикаго – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Дорофеев (Стоун, Марнер), 2:0 – 11 Андерссон (Дорофеев, Хэнифин), 3:0 – 12 Колесар (Дауд, Лоузон), 4:0 – 32 Дорофеев (Марнер, Стоун)

