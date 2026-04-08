НХЛ: Каролина одолела Бостон, Колорадо обыграл Сент-Луис, победы Далласа и Миннесоты
В ночь на среду, 8 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 7 апреля
Каролина – Бостон – 6:5 (2:3, 3:1, 0:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 4 Линдхольм (Арвидссон, Заха), 1:1 – 10 Свечников (Уокер, Никишин), 2:1 – 11 Миллер (Дж.Стаал), 2:2 – 13 Гики (Линдхольм, Пастрняк), 2:3 – 17 Гики (Задоров, Пастрняк), 3:3 – 25 Станковен (Блэйк, Холл), 4:3 – 27 Каррье (Мартинук), 5:3 – 28 Холл (Уокер, Блэйк), 5:4 – 38 Гики (Макэвой, Задоров), 5:5 – 52 Заха (Арвидссон, Макэвой), 6:5 – 61 Слэвин (Свечников, Ахо)
Детройт – Коламбус – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Хейнен (Марчмент), 1:1 – 10 Ларкин (Зайдер, Кэйн), 2:1 – 26 Фолк (Чиарот, Ларкин), 2:2 – 31 Веренски (Гривс, Матейчук), 3:2 – 55 Фолк (Копп, Дебринкет), 3:3 – 59 Фантилли (Марченко, Веренски)
Монреаль – Флорида – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 2:0)
Шайбы: 0:1 – 9 Верхэге (Себранго), 1:1 – 21 Демидов (Слафковски, Кофилд), 1:2 – 33 Райнхарт (Джонс, Канин), 2:2 – 46 Дано (Энгстрем, Добсон), 2:3 – 47 Луостаринен (Боквист, Форслинг), 3:3 – 59 Сузуки (Слафковски, Хатсон)
Нью-Джерси – Филадельфия – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Зеграс (Типпет, Сэнхайм), 0:2 – 3 Зеграс (Драйсдейл, Мартон), 1:2 – 12 Глэсс (Хамеэнахо, Зигентхалер), 1:3 – 22 Фоерстер (Мичков), 1:4 – 24 Фоерстер (Мичков, Зеграс), 1:5 – 57 Силер
Оттава – Тампа-Бэй – 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)
Шайбы: 1:0 – 35 Спенс (Штюцле, Брэди Ткачак), 1:1 – 38 Пол (Кучеров, Перри), 2:1 – 42 Зеттерлунд (Кротти, Брэди Ткачак), 3:1 – 44 Сэндерсон (Брэди Ткачак, Штюцле), 3:2 – 50 Перри (Пол, Макдона), 4:2 – 52 Штюцле (Батерсон, Козенс), 5:2 – 53 Сэндерсон (Батерсон, Брэди Ткачак), 6:2 – 56 Пинто
Даллас – Калгари – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 24 Грицковиан (Лундквист, Харли), 1:1 – 32 Фараби (Мяяття, Клапка), 1:2 – 38 Шарангович (Уайтклауд, Клапка), 2:2 – 41 Джонстон (Рантанен), 2:3 – 41 Парех (Гридин, Коронато), 3:3 – 44 Робертсон (Майерс, Дюшен), 4:3 – 63 Джонстон (Хейсканен, Робертсон)
Миннесота – Сиэтл – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Монтур (Шварц, Какко), 1:1 – 11 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк), 1:2 – 13 Ларссон (Стивенсон), 2:2 – 21 Фолиньо (Тренин), 3:2 – 32 Тарасенко (Сперджен, Хартман), 4:2 – 46 Юханссон (Эрикссон Эк, Болди), 5:2 – 57 Эрикссон Эк
Сент-Луис – Колорадо – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 16 Ничушкин (Малински, Тэйвс), 0:2 – 19 Нечас (Лехконен, Маккиннон), 0:3 – 21 Ничушкин (Нелсон), 1:3 – 35 Томас (Снаггеруд, Линдштайн)
Юта – Эдмонтон – 6:5 (1:3, 3:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Петерка (Карконе, Коул), 1:1 – 2 Лазар (Экхольм, Хенрик), 1:2 – 8 Макдэвид (Джерри, Бушар), 1:3 – 14 Нюджент-Хопкинс (Капанен), 2:3 – 30 Шмалц (Крауз, Келлер), 3:3 – 35 Кули (Дурзи, Гюнтер), 3:4 – 36 Подколзин (Макдэвид, Нерс), 4:4 – 39 Шмалц (Керфут, Марино), 4:5 – 42 Дак (Дикинсон, Фредерик), 5:5 – 52 Керфут (Карконе, Дурзи), 6:5 – 61 Келлер (Гюнтер, Сергачев)
Анахайм – Нэшвилл – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 27 Хаула (Вилсби, Кемелл), 0:2 – 31 Форсберг (О′Райлли, Йоси), 0:3 – 39 Шей (О′Райлли, Пербикс), 0:4 – 49 Л’Эро (Хаула, Кемелл), 0:5 – 55 Свечков (Уфко, Джост)
Ванкувер – Вегас – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 32 Сассон (Карлссон, Блюгерс), 1:1 – 35 Макнэбб (Саад, Теодор), 1:2 – 52 Смит (Дауд)
