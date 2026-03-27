НХЛ: Колорадо обыграл Виннипег, Тампа уступила Сиэтлу, победы Миннесоты и Эдмонтона
В ночь на пятницу, 27 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 26 марта
Флорида – Миннесота – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 22 Фолиньо (Петри, Тренин), 0:2 – 38 Хартман, 1:2 – 41 Мэттью Ткачак (Беннетт, Форслинг), 2:2 – 58 Экблад (Мэттью Ткачак, Джонс), 2:3 – 59 Эрикссон Эк (Фэйбер)
Монреаль – Коламбус – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Страбл (Хатсон, Болдук), 1:1 – 12 Сиверсон (Лундстрем, Дженнер), 2:1 – 44 Болдук (Мэтисон, Эванс)
Айлендерс – Даллас – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Хорват (Шефер, Хейнеман), 2:0 – 42 Ричи (Пулок, Шефер), 2:1 – 57 Дюшен (Харли, Бенн)
Оттава – Питтсбург – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Батерсон (Штюцле, Брэди Ткачак), 1:1 – 13 Ракелль (Карлссон), 2:1 – 21 Казинс (Улльмарк, Клевен), 2:2 – 23 Карлссон (Киндел, Ракелль), 2:3 – 41 Ракелль (Раст, Карлссон), 3:3 – 43 Батерсон (Спенс, Штюцле)
Филадельфия – Чикаго – 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Бамп (Дворак), 2:0 – 2 Кутюрье (Гленденинг), 3:0 – 25 Барки (Типпет, Зеграс), 3:1 – 31 Бедард (Кревье, Фрондель), 4:1 – 32 Кэйтс (Бамп, Мичков), 5:1 – 39 Дворак (Кэйтс, Типпет)
Тампа-Бэй – Сиэтл – 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 15 Монтур (Фискер Мельгор, Годро), 1:1 – 17 Сирелли (Д''Астус, Хэйгл), 1:2 – 18 Какко (Макмэнн, Стивенсон), 1:3 – 23 Макмэнн (Ларссон, Какко), 2:3 – 25 Генцел (Д''Астус, Рэддиш), 3:3 – 30 Перри (Кучеров, Генцел), 3:4 – 62 Монтур (Каттон, Райт)
Виннипег – Колорадо – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 9 Шайфли (Моррисси, Коннор), 1:1 – 17 Друри (Келли, Малински), 1:2 – 41 Маккиннон (Нечас, Кадри), 1:3 – 43 Маккиннон (Ландескуг, Лехконен), 2:3 – 49 Шайфли (Виларди, Перфетти)
Нэшвилл – Нью-Джерси – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 18 Братт (Зигентхалер, Джек Хьюз), 0:2 – 29 Хишир (Немец, Братт), 1:2 – 31 Шефер (Хаг, Свечков), 2:2 – 33 Стэмкос (Евангелиста), 2:3 – 54 Хишир (Братт, Джек Хьюз), 2:4 – 59 Майер (Зигентхалер, Браун)
Сент-Луис – Сан-Хосе – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 37 Дворски (Снаггеруд, Холлоуэй), 1:1 – 45 Веннберг (Шервуд, Эклунд), 2:1 – 64 Холлоуэй (Броберг)
Калгари – Анахайм – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 21 Колман (Мяяття, Фараби), 1:1 – 23 Гранлунд, 2:1 – 47 Гридин (Коронато, Мяяття), 2:2 – 56 Гранлунд (Джон Карлсон, Карлссон), 2:3 – 64 Гранлунд (Готье, Джон Карлсон)
Юта – Вашингтон – 4:7 (3:1, 0:2, 1:4)
Шайбы: 0:1 – 2 Мирошниченко (Чикран, Лапьер), 1:1 – 13 Гюнтер (Сергачев, Келлер), 2:1 – 17 Гюнтер (Сергачев, Келлер), 3:1 – 19 Кули (Сергачев, Шмалц), 3:2 – 25 Овечкин (Фегервары, Сандин), 3:3 – 31 Овечкин (ван Римсдайк, Строум), 3:4 – 42 Бовилье (Макмайкл, Хатсон), 3:5 – 46 Сандин (Бовилье), 4:5 – 48 Уигар (Керфут, Келлер), 4:6 – 49 Мирошниченко (Чикран), 4:7 – 59 Овечкин (Строум)
Вегас – Эдмонтон – 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 11 Савой (Бушар, Макдэвид), 1:1 – 24 Стоун (Барбашев, Айкел), 1:2 – 27 Макдэвид (Экхольм, Подколзин), 2:2 – 34 Стоун, 2:3 – 36 Хайман, 3:3 – 46 Барбашев (Теодор, Дорофеев), 3:4 – 63 Бушар (Макдэвид)
Ванкувер – Лос-Анджелес – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 17 Лоутон (Мур, Байфилд), 0:2 – 21 Мур (Лаферрье, Андерсон), 0:3 – 39 Панарин (Кемпе), 0:4 – 57 Байфилд (Даути, Андерсон)
