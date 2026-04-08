"Может быть серьезной": Тренер Жироны оценил травму Ваната

Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал травму украинского нападающего Владислава Ваната.

Ранее 24-летний украинец получил повреждение в матче 30-го тура Ла Лиги против Вильярреала и был вынужденно заменен уже на 12-й минуте встречи.

По словам наставника каталонской команды, украинский форвард может оказаться в лазарете на несколько недель.

"Травма Ваната может быть серьезной, поскольку он почувствовал боль в ноге. Он может пропустить несколько недель", - приводит слова Мичела Marca.

Напомним, что Жирона без Ваната одержала победу над Вильярреалом.

