"Может быть серьезной": Тренер Жироны оценил травму Ваната
Наставник каталонской команды высказался о состоянии украинского нападающего.
Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал травму украинского нападающего Владислава Ваната.
Ранее 24-летний украинец получил повреждение в матче 30-го тура Ла Лиги против Вильярреала и был вынужденно заменен уже на 12-й минуте встречи.
Читай также: Ванат получил травму в матче с Вильярреалом
По словам наставника каталонской команды, украинский форвард может оказаться в лазарете на несколько недель.
"Травма Ваната может быть серьезной, поскольку он почувствовал боль в ноге. Он может пропустить несколько недель", - приводит слова Мичела Marca.
Напомним, что Жирона без Ваната одержала победу над Вильярреалом.
