Ванат получил травму в матче с Вильярреалом

Украинский нападающий был вынужденно заменен уже в начале поединка.
Вчера, 22:57       Автор: Игорь Мищук
Владислав Ванат / Getty Images
В понедельник, 6 апреля, Жирона принимает на своем поле Вильярреал в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

Украинский нападающий каталонской команды Владислав Ванат вышел на эту игру в стартовом составе, однако уже в начале поединка получил травму. Предположительно, 24-летний игрок повредил заднюю поверхность бедра.

На 12-й минуте встречи украинца заменил на поле Абель Руис.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ванат провел за Жирону 29 матчей во всех турнирах, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Жирона обсуждает продление контракта с другим украинцем Виктором Цыганковым.

