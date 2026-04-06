Ванат получил травму в матче с Вильярреалом

Украинский нападающий был вынужденно заменен уже в начале поединка.

В понедельник, 6 апреля, Жирона принимает на своем поле Вильярреал в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

Украинский нападающий каталонской команды Владислав Ванат вышел на эту игру в стартовом составе, однако уже в начале поединка получил травму. Предположительно, 24-летний игрок повредил заднюю поверхность бедра.

На 12-й минуте встречи украинца заменил на поле Абель Руис.

➡️ Abel

⬅️ Vanat — Girona FC (@GironaFC) April 6, 2026

Отметим, что в нынешнем сезоне Ванат провел за Жирону 29 матчей во всех турнирах, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Жирона обсуждает продление контракта с другим украинцем Виктором Цыганковым.

