Ванат получил травму в матче с Вильярреалом
В понедельник, 6 апреля, Жирона принимает на своем поле Вильярреал в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.
Украинский нападающий каталонской команды Владислав Ванат вышел на эту игру в стартовом составе, однако уже в начале поединка получил травму. Предположительно, 24-летний игрок повредил заднюю поверхность бедра.
Читай также: Оценки Цыганкова и Ваната за матч 29 тура Ла Лиги
На 12-й минуте встречи украинца заменил на поле Абель Руис.
Отметим, что в нынешнем сезоне Ванат провел за Жирону 29 матчей во всех турнирах, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Жирона обсуждает продление контракта с другим украинцем Виктором Цыганковым.
