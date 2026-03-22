Оценки Цыганкова и Ваната за матч 29 тура Ла Лиги

Накануне Жирона вместе с украинскими легионерами сыграла против Осасуны.

Полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат вышли в стартовом составе. Владислав провёл на стадионе Эстадио Эль Садар 75 минут, а его партнёр Виктор отыграл до 86-й минуты.

Хавбек совершил 45 касаний мяча, отдал 26 точных передач из 32 (81%), выиграл 5 дуэлей из 8, допустил 9 потерь мяча, выполнил 2 выноса, 1 отбор, сделал 7 подборов и заработал 2 фола.

Нападающий совершил 19 касаний мяча, отдал 10 точных передач из 12 попыток (83%), выиграл 2 дуэли и проиграл 4, допустил 7 потерь мяча, 2 неудачных приёма, сделал 1 перехват и заработал 1 фол.

Статистический портал WhoScored оценил игру Виктора в 6,4 балла, Владислава - в 6,1 балла, а Sofascore поставил Цыганкову 6,9 балла, Ванату - 6,3 балла.

