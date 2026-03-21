Осасуна - Жирона 1:0: обзор матча и результат игры 21.03.2026

Каталонская команда потерпела минимальное гостевое поражение.
Сегодня, 21:50       Автор: Игорь Мищук
Осасуна обыграла Жирону / Getty Images

В субботу, 21 марта, Осасуна принимала на своем поле Жирону в матче 29-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Мичела Санчеса уступили своему соседу по турнирной таблице, потерпев минимальное поражение со счетом 0:1.

Хозяева поля на протяжении поединка владели преимуществом, а решающим в противостоянии стал гол Анте Будимира, который отличился под конец встречи. Каталонцы же завершили матч без единого удара в створ ворот соперника.

Украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат начинали игру в стартовом составе Жироны. Первый провел на поле 86 минут и заработал желтую карточку, а второй отыграл 75 минут. Голкипер Владислав Крапивцов провел матч на скамейке запасных.

Набрав 37 очков, Осасуна поднялась на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Жирона с 34 баллами идет 12-й.

Статистика матча Осасуна - Жирона 29-го тура чемпионата Испании

Осасуна - Жирона 1:0

Гол: Будимир, 80

Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 0.22
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 11 - 0
Угловые: 6 - 2
Фолы: 18 - 7

Осасуна: Эррера - Галан, Катена, Бойомо, Розье - И. Муньос (Осамбела, 86), Орос (Барха, 69), Монкайола - Гарсия (Бретоньес, 86), Будимир (Р. Гарсия, 86), В. Муньос.

Жирона: Гассанига - Мартинес (Морено, 75), Блинд, Витор Роке, Ринкон - Бельтран (Руис, 86), Витсель, Унахи - Рока (Эчеверри, 60), Ванат (Мартин, 75), Цыганков (Лемар, 86).

Предупреждения: Галан, Монкайола - Цыганков.

Статьи по теме

Дубль ассистов Цыганкова принес Жироне уверенную победу Дубль ассистов Цыганкова принес Жироне уверенную победу
Барселона одержала минимальную победу над Атлетиком Барселона одержала минимальную победу над Атлетиком
Жирона украинцев в большинстве спаслась от поражения аутсайдеру Ла Лиги Жирона украинцев в большинстве спаслась от поражения аутсайдеру Ла Лиги
Экстра-лига по футзалу: ХИТ одержал победу над Сухой Балкой, Киев Футзал переиграл Авалон Экстра-лига по футзалу: ХИТ одержал победу над Сухой Балкой, Киев Футзал переиграл Авалон

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

