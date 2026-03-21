Осасуна - Жирона 1:0: обзор матча и результат игры 21.03.2026

В субботу, 21 марта, Осасуна принимала на своем поле Жирону в матче 29-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Мичела Санчеса уступили своему соседу по турнирной таблице, потерпев минимальное поражение со счетом 0:1.

Хозяева поля на протяжении поединка владели преимуществом, а решающим в противостоянии стал гол Анте Будимира, который отличился под конец встречи. Каталонцы же завершили матч без единого удара в створ ворот соперника.

Украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат начинали игру в стартовом составе Жироны. Первый провел на поле 86 минут и заработал желтую карточку, а второй отыграл 75 минут. Голкипер Владислав Крапивцов провел матч на скамейке запасных.

Набрав 37 очков, Осасуна поднялась на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Жирона с 34 баллами идет 12-й.

Статистика матча Осасуна - Жирона 29-го тура чемпионата Испании

Осасуна - Жирона 1:0

Гол: Будимир, 80

Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 0.22

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 19 - 5

Удары в створ: 11 - 0

Угловые: 6 - 2

Фолы: 18 - 7

Осасуна: Эррера - Галан, Катена, Бойомо, Розье - И. Муньос (Осамбела, 86), Орос (Барха, 69), Монкайола - Гарсия (Бретоньес, 86), Будимир (Р. Гарсия, 86), В. Муньос.

Жирона: Гассанига - Мартинес (Морено, 75), Блинд, Витор Роке, Ринкон - Бельтран (Руис, 86), Витсель, Унахи - Рока (Эчеверри, 60), Ванат (Мартин, 75), Цыганков (Лемар, 86).

Предупреждения: Галан, Монкайола - Цыганков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!