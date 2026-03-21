Осасуна - Жирона 1:0: обзор матча и результат игры 21.03.2026
В субботу, 21 марта, Осасуна принимала на своем поле Жирону в матче 29-го тура испанской Ла Лиги.
Подопечные Мичела Санчеса уступили своему соседу по турнирной таблице, потерпев минимальное поражение со счетом 0:1.
Хозяева поля на протяжении поединка владели преимуществом, а решающим в противостоянии стал гол Анте Будимира, который отличился под конец встречи. Каталонцы же завершили матч без единого удара в створ ворот соперника.
Украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат начинали игру в стартовом составе Жироны. Первый провел на поле 86 минут и заработал желтую карточку, а второй отыграл 75 минут. Голкипер Владислав Крапивцов провел матч на скамейке запасных.
Набрав 37 очков, Осасуна поднялась на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Жирона с 34 баллами идет 12-й.
Статистика матча Осасуна - Жирона 29-го тура чемпионата Испании
Осасуна - Жирона 1:0
Гол: Будимир, 80
Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 0.22
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 11 - 0
Угловые: 6 - 2
Фолы: 18 - 7
Осасуна: Эррера - Галан, Катена, Бойомо, Розье - И. Муньос (Осамбела, 86), Орос (Барха, 69), Монкайола - Гарсия (Бретоньес, 86), Будимир (Р. Гарсия, 86), В. Муньос.
Жирона: Гассанига - Мартинес (Морено, 75), Блинд, Витор Роке, Ринкон - Бельтран (Руис, 86), Витсель, Унахи - Рока (Эчеверри, 60), Ванат (Мартин, 75), Цыганков (Лемар, 86).
Предупреждения: Галан, Монкайола - Цыганков.
