"Жаль, но не стыдно": Ризнык подытожил еврокубковый сезон Шахтера

Голкипер "горняков" прокомментировал поражение от Кристал Пэлас.
Сегодня, 12:57       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Ризнык / Getty Images

Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык высказался о поражении от Кристал Пэлас в ответном матче полуфинала Лиги конференций.

Накануне "горняки" проиграли английской команде со счетом 1:2 и завершили выступление в еврокубках.

"Для команды завершился еврокубковый сезон. Жаль, но не стыдно - мы провели неплохой сезон и получили колоссальный опыт в еврокубках, который важен для реализации дальнейших планов.

Естественно, хотелось сыграть в финале. Преодолеть такой путь и остановиться в шаге от финала - это дорогого стоит. Отдавались полностью, каждый хотел добраться до финала. Впрочем, это часть футбола - будем двигаться вперед и становиться сильнее.

Главное достижение в еврокубковой кампании? Выход в полуфинал. Для нас это очень ценный опыт на будущее. На таких стадиях, в полуфинале я еще никогда в жизни не был, надеюсь, это не в последний раз. Будем работать, чтобы вдальнейшем проходить и побеждать", - цитирует Ризныка официальный сайт Шахтера.

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
