Ломаченко возвращается в бокс

В июне прошлого года Василий Ломаченко сообщил, что завершает карьеру, однако недавно 38-летний спортсмен принял решение возобновить выступления.

Об этом сообщает Майк Коппинджер. Обозреватель заявляет, что его возвращение на ринг запланировано на осень этого года.

Отмечается, что боксер, несмотря на возраст, готов противостоять как молодому поколению бойцов в своей весовой категории.

Также добавляется, что украинец не рассматривает проходные или разогревочные поединки. Помимо этого, есть вариант, что бывший чемпион IBF в лёгком весе может присоединиться к проекту Zuffa Boxing.

