Пакьяо подтвердил переговоры о выставочном бое с Ломаченко

Легенда отметила, что это будет показательный бой, а не настоящий.
Сегодня, 11:42       Автор: Василий Войтюк
Мени Пакьяо / Getty Images
Мени Пакьяо / Getty Images

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) подтвердил, что ведутся переговоры о его боксерском поединке с Василием Ломаченко (17-3, 11 KO).

Информацию об этом приводит портал Seconds Out.

Пакьяо уточнил, что переговоры о бое с Ломаченко продолжаются, и это будет именно выставочным бой, а не реальный.

"Переговоры о выставочном поединке с Ломаченко продолжаются, это не будет настоящий бой, а индивидуальный показательный", - подчеркнул Мэнни.

Напомним, что ранее команда Ломаченко заявила о невозможности такого боя. Сам Василий сейчас находится в Колумбии.

