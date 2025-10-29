Шатерникова встретилась с Ломаченко в Колумбии: Спасибо за твое боксерское наследие
Легендарная спортсменка пообщалась с Василием.
Бывшая боксерка Алина Шатерникова (16-2, 3 КО) в колумбийском городе Богота встретилась с бывшим чемпионом мира по боксу Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).
Оба посетили саммит WBO."Это был незабываемый вечер, проведенный с Ломой. Мы встретились в Колумбии и разговаривали о нашей любимой Украине, о наших семьях, наших заботах и радостях, о том, как растут и развиваются наши дети. Время пролетело так быстро, что мы заметили это только тогда, когда официанты начали готовить ресторан.
"Благодарю тебя, мой дорогой друг, за твое боксерское наследие и за твою теплую и добрую душу", - этими словами завершила свой пост Шатерникова.
Напомним, что у Ломаченко есть вариант провести поединок против ветерана Мне Пакьяо, недавно менеджер Василия высказался об этой возможности.
