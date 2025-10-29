iSport.ua
Шатерникова встретилась с Ломаченко в Колумбии: Спасибо за твое боксерское наследие

Легендарная спортсменка пообщалась с Василием.
Сегодня, 09:53       Автор: Василий Войтюк
Ломаченко и Шатерникова
Ломаченко и Шатерникова

Бывшая боксерка Алина Шатерникова (16-2, 3 КО) в колумбийском городе Богота встретилась с бывшим чемпионом мира по боксу Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).

Оба посетили саммит WBO.

"Это был незабываемый вечер, проведенный с Ломой. Мы встретились в Колумбии и разговаривали о нашей любимой Украине, о наших семьях, наших заботах и ​​радостях, о том, как растут и развиваются наши дети. Время пролетело так быстро, что мы заметили это только тогда, когда официанты начали готовить ресторан.

"Благодарю тебя, мой дорогой друг, за твое боксерское наследие и за твою теплую и добрую душу", - этими словами завершила свой пост Шатерникова.

Напомним, что у Ломаченко есть вариант провести поединок против ветерана Мне Пакьяо, недавно менеджер Василия высказался об этой возможности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

