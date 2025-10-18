Менеджер Ломаченко высказался о возможном бое с Пакьяо

Во вторник, 14 октября, бывший обладатель титулов в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо сообщил Daily Tribune, что готовится к проведению выставочного боя против Василия Ломаченко в декабре этого года в США.

Однако менеджер Василия Эгиса Климас для spin.ph опроверг информацию о бое:

"Нам это неинтересно, независимо от того, настоящий это бой или показательный. Василий завершил карьеру и занимается другими делами в своей жизни", — цитирует слова менеджера издание.

Ранее блогер и волонтер Сергей Стерненко призвал ограничить выезд Ломаченко за границу.

Напомним, что этим летом Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

