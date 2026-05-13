Баскетбол

Брэндон Кларк скончался в возрасте 29 лет

Предположительно умер от передозировки запрещёнными веществами.
Сегодня, 07:46       Автор: Валентина Чорноштан
Брэндон Кларк / Getty Images

Форвард Мемфиса Брэндон Кларк был найден мёртвым в собственном доме.

Как сообщает TMZ, около 17:00 по местному времени в понедельник в службу спасения Лос-Анджелеса поступил вызов. Когда парамедики прибыли на место, Кларк был уже объявлен мёртвым.

Позднее вскрытие установило, что предположительно игрок скончался от передозировки запрещёнными веществами, которые были обнаружены у него дома.

Добавим, что канадец в сезоне-2025/2026 выходил на паркет лишь дважды, набирая 4,0 очка, 3,0 подбора, 0,5 передачи и 1,0 перехвата.

Тем  временем Оклахома сумели прервать проклятие чемпионов НБА.

