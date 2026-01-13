Морант выбрал приоритетный карьерный вариант

Звезда Мемфиса Джа Морант готов покинуть Теннесси. Плеймейкер стремится перейти в Майами, утверждает журналистка Рэйчел Николс в подкасте Open Floor.

Гриззлис настроены изучить варианты обмена лидера. Морант находится на третьем году 5-летнего контракта на 197 млн ​​долларов. Интерес к нему приписывали Милуоки, Миннесоте и Сакраменто.

Мемфис выбрал Моранта под 2-м номером на драфте НБА-2019. Средние цифры защитника в нынешнем сезоне – 19 очков, 3.3 подбора, 7.6 передачи и 1 перехват за более чем 28 минут на паркете.

К слову, украинец Святослав Михайлюк приложился к победе Юты над Кливлендом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!