Михайлюк блеснул против Кливленда

Помогает Юте одержать победу в матче НБА.
Сегодня, 08:40       Автор: Валентина Чорноштан
Святослав Михайлюк / Getty Images
В ночь на вторник, 13 января, прошёл матч регулярного чемпионата НБА Юта против Кливленда, в котором принял участие украинец Святослав Михайлюк.

В этой игре свингмен набрал 11 очков, Святослав реализовал 4 из 7 бросков с игры, включая 3 трёхочковых из 6. Также в активе украинца 1 подбор, 3 результативные передачи и 3 фола. Потерь, перехватов и блок-шотов Михайлюк не совершил.

Игра закончилась победой Юты со счётом 123:112, наибольшее количество очков в составе команды набрал Кейонте Джордж (32 + 9 передач).

Напомним, что команда занимает 13-е место в Западной конференции.

Тем временем лидер Прикарпатья-Говерлы поделился историей о том, почему сменил имидж из-за вопроса полицейского.

