НБА: Юта с Михайлюком уступила Хьюстону, Сан-Антонио одолел Детройт, Сакраменто прервал серию поражений

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:48       Автор: Игорь Мищук
Хьюстон обыграл Юту / Getty Images
Хьюстон обыграл Юту / Getty Images

В ночь на вторник, 24 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны три матча.

Результаты матчей НБА за 23 февраля

Детройт – Сан-Антонио 103:114 (27:24, 28:33, 20:26, 28:31)

Детройт: Дюрен (25 + 14 подборов), Каннингем (16 + 10 передач), Д. Робинсон (13), Томпсон (8), Харрис (4 + 8 подборов) – старт; Холланд (15 + 11 подборов), Рид (10), Дженкинс (7), Леверт (5), Грин (0).

Сан-Антонио: Васселл (28), Вембаньяма (21 + 17 подборов + 6 блок-шотов), Шэмпени (17), Касл (16 + 11 передач), Фокс (10 + 7 подборов + 7 передач) – старт; К. Джонсон (9), Харпер (5), Брайан (3), Барнс (3), Корнет (2).

Мемфис – Сакраменто 114:123 (25:33, 36:30, 28:29, 25:31)

Мемфис: Проспер (17), Джексон (16), Уэллс (12), Спенсер (7), Пиппен (6 + 8 передач + 5 перехватов + 7 потерь) – старт; Смолл (21 + 9 передач), Хендрикс (12), Рупер (10 + 9 подборов), Клэйтон (9 + 6 передач), Мэйшэк (4).

Сакраменто: Уэстбрук (25 + 7 передач), Ачиува (22 + 12 подборов), Дерозан (19), Рейно (10 + 13 подборов), Мюррэй (6) – старт; Плауден (19), Клиффорд (12 + 6 перехватов), Монк (10 + 5 потерь), Хэйс (0).

Хьюстон – Юта 125:105 (38:22, 30:25, 32:28, 25:30)

Хьюстон: Смит (31 + 9 подборов), Томпсон (20 + 7 подборов + 6 потерь), Дюрант (18 + 12 передач), Шенгюн (16 + 9 подборов + 9 передач), Исон (11 + 10 подборов) – старт; Шеппард (15), А. Холидэй (7), Финни-Смит (3), Окоги (2), Капела (2), Кроуфорд (0), Грин (0).

Юта: Маркканен (29), Коллиер (17), Филиповски (13 + 5 перехватов + 6 потерь), Бэйли (4 + 8 подборов), Уильямс (2) – старт; Сенсабо (26), Кончар (5), Лав (5 + 9 подборов), Михайлюк (3), В. Уильямс (1), Харклесс (0).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке десять с половиной минут. За это время он набрал три очка и сделал одну передачу.

