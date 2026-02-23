Лига чемпионов: превью 1/16 финала – сможет ли отыграться Интер?

Дополнительный раунд плей-офф Лиги чемпионов перешёл в следующую стадию — вторых матчей в каждой паре.

После первых встреч в некоторых парах уже фактически всё понятно, а вот в других второй поединок противостояния должен стать очень интересным и всё решить.

24 февраля, 19:45 | Атлетико Мадрид (14) — Брюгге (19): первый матч 3:3

Первый поединок между этими командами стал настоящим украшением, хотя поначалу вообще не было похоже, что здесь будет борьба. Атлетико легко выиграл первый тайм и ушёл на перерыв с преимуществом в два гола, но Брюгге в начале второй половины быстро вернулся в игру и сравнял счёт.

Ближе к концу матча команды обменялись голами, и всё завершилось боевой ничьей 3:3. Для бельгийцев этот результат, конечно, — крутое достижение, но довести дело до удачного завершения им будет очень тяжело.

Брюгге придётся играть без героя первого матча Рафаэля Оньедики, получившего жёлтую карточку, из-за которой он пропустит матч. У «матрасников» нет новых проблем: все, кто был доступен к первому матчу, будут и в этот раз.

По версии betking на победу Атлетико Мадрид можно поставить с коэффициентом 1.42, тогда как потенциальный успех Брюгге оценивается показателем 6.50. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 5.33.

24 февраля, 22:00 | Байер Леверкузен (16) — Олимпиакос (18): первый матч 2:0

Леверкузенцы в первом матче на выезде смогли реваншироваться за поражение в поединке основной стадии Лиги чемпионов и одержали уверенную победу, которая значительно повысила их шансы на проход дальше.

В выходные в матче чемпионата Байер уступил Униону, но там тренерский штаб дал отдохнуть нескольким футболистам, одержавшим победу в Греции, что позволит им выйти на ответный матч более отдохнувшими.

А вот Олимпиакос наконец-то сумел одержать победу, ведь греки не побеждали уже три матча подряд. Причём и они играли фактически другим составом, в отличие от того, который выходил против Байера.

По версии betking на победу Байер Леверкузен можно поставить с коэффициентом 1.38, тогда как потенциальный успех Олимпиакос оценивается показателем 4.33. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.00.

24 февраля, 22:00 | Ньюкасл Юнайтед (12) — Карабах (22): первый матч 6:1

Есть ли необходимость что-либо писать об этом матче? Когда одна команда проигрывает другой дома со счётом 1:6, то, кажется, здесь всё ясно.

У Ньюкасла очень большие проблемы в чемпионате: много поражений в последних матчах, например против Ман Сити в минувшие выходные. Поэтому, вероятно, большинство основных игроков смогут получить отдых в матче с Карабахом. Но вряд ли это станет спасением для азербайджанского клуба.

У Карабаха теперь будет одна задача — завершить этот феноменальный сезон в Лиге чемпионов как можно достойнее.

По версии betking на победу Ньюкасл Юнайтед можно поставить с коэффициентом 1.15, тогда как потенциальный успех Карабаха оценивается показателем 16.00. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 9.00.

24 февраля, 22:00 | Интер (10) — Буде/Глимт (23): первый матч 1:3

Самый интересный в турнирном плане матч состоится в Милане. После того поражения в Норвегии Интер хоть и сильно снизил свои шансы на проход дальше, но всё ещё большинство считает именно его той командой, которая должна проходить в следующий раунд.

Что ж, для этого необходимо забивать минимум два гола только для того, чтобы уравнять шансы. Стоит отметить, что у команды Кристиана Киву есть серьёзная потеря — Лаутаро Мартинес получил травму и не сыграет в этой встрече.

В выходные миланцы сыграли выездной матч чемпионата против Лечче и одержали там победу. Буде/Глимт, в свою очередь, не играет других матчей, кроме Лиги чемпионов, так как их чемпионат находится на паузе уже четыре месяца.

По версии betking на победу Интер можно поставить с коэффициентом 1.33, тогда как потенциальный успех Буде/Глимт оценивается показателем 12.00. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 7.00.

