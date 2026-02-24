Мейвезер и Пакьяо официально договорились о реванше

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) и экс-обладатель титулов в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) проведут реванш.

48-летний американец и 47-летний филиппинец устроят официальный поединок, который запланирован на 19 сентября.

Бой состоится в Лас-Вегасе, штат Невада, США на арене Sphere и будет транслироваться на Netflix.

Мейвезер и Пакьяо ранее встречались в ринге в мае 2015 года, а победу единогласным решением судей со счетом 118-110, 116-112, 116-112 одержал американский боксер.

Отметим, что до своего реванша оба соперника еще должны провести выставочные бои: у Мейвезера на 25 апреля в Африке запланирован поединок против еще одной легенды Майка Тайсона, а Пакьяо 18 апреля в Лас-Вегасе встретится с россиянином Русланом Проводниковым.

