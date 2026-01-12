Украинский баскетболист сменил имидж из-за вопроса полицейского

Один из лидеров Прикарпатья-Говерлы Роман Морозов объяснил, почему в свое время решил сменить имидж после общения с полицейским.

О неожиданном вопросе представителя правоохранительных органов баскетболист рассказал в интервью пресс-службе ФБУ.

- В свое время ты немного сменил имидж - появились усы. Как пришел к этому?

- Когда я еще брился налысо, ко мне на улице подошел полицейский проверить документы и спросил, не был ли я когда-нибудь в тюрьме... После этого случая решил немного сменить имидж.

