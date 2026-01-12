iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Украинский баскетболист сменил имидж из-за вопроса полицейского

Роман Морозов поделился забавной историей.
Сегодня, 15:35       Автор: Игорь Мищук
Роман Морозов / ФБУ
Роман Морозов / ФБУ

Один из лидеров Прикарпатья-Говерлы Роман Морозов объяснил, почему в свое время решил сменить имидж после общения с полицейским.

О неожиданном вопросе представителя правоохранительных органов баскетболист рассказал в интервью пресс-службе ФБУ.

Читай также: Реал с Ленем дожал Андорру Пустового

- В свое время ты немного сменил имидж - появились усы. Как пришел к этому?

- Когда я еще брился налысо, ко мне на улице подошел полицейский проверить документы и спросил, не был ли я когда-нибудь в тюрьме... После этого случая решил немного сменить имидж.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинской баскетбольной Суперлиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: говерла

Статьи по теме

Аутсайдер Суперлиги уволил знаменитого тренера Аутсайдер Суперлиги уволил знаменитого тренера
Украинские клубы проведут благотворительный турнир ко Дню защитников и защитниц Украины Украинские клубы проведут благотворительный турнир ко Дню защитников и защитниц Украины
Экс-игрок Говерлы: Ради меня Клопп учил французский язык Экс-игрок Говерлы: Ради меня Клопп учил французский язык
Шуфрич - о договорных матчах: В Украине эта болезнь смертоносных масштабов Шуфрич - о договорных матчах: В Украине эта болезнь смертоносных масштабов

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Европа17:58
Манчестер Сити рассчитывает на еще один громкий трансфер в январе
Бокс17:50
"Я бы так не позорился": Отец Фьюри раскритиковал бой Усика с Уайлдером
Европа17:28
Сульшер отвернул от себя руководство МЮ своими требованиями
Киберспорт17:09
NaVi снова встретятся с Mouz на квалификации ESL One Birmingham
Европа16:59
Форвард Атлетико может отказать Роме ради возвращения в другой клуб Серии А
Бокс16:33
Менеджер Фьюри рассказал, сколько боев тот собирается провести в этом году
Украина15:59
Полесье объявило о подписании нападающего Карпат
Украина15:35
Украинский баскетболист сменил имидж из-за вопроса полицейского
Украина15:06
Игроки Динамо вышли из зимнего отпуска
Европа15:01
Мбаппе запретил Реалу устраивать коридор почета для Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK