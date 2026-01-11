Реал с Ленем дожал Андорру Пустового

В очередном туре Лиги Эндеса Андорра приняла мадридский Реал. Королевский клуб оформил непростую победу (90:85).

В старте горцев вышел Артем Пустовой. Украинец провел на паркете 19 минут. За отведенное время центровой набрал 12 очков и сделал 4 подбора. В частности, он реализовал 5 из восьми двухочковых.

Тем временем со скамейки запасных "сливочных" появился Алексей Лень. Украинский центровой сыграл около 19 минут. Он успел заработать 10 пунктов, оформил 6 подборов и отдал 1 ассист. Лень забросил 4 двухочковых и два штрафных.

По итогам отчетного тура Реал останется лидером чемпионата. Рекорд мадридцев – 13 побед, 2 поражения. Тем временем Андорра идет над зоной вылета (4 победы, 11 поражений).

Напомним, ранее Реал обыграл Маккаби Тель-Авив в рамках Евролиги.

