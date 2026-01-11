iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Реал с Ленем дожал Андорру Пустового

Дерби украинцев завершилось победой более молодого.
Вчера, 21:46       Автор: Антон Федорцив
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

В очередном туре Лиги Эндеса Андорра приняла мадридский Реал. Королевский клуб оформил непростую победу (90:85).

В старте горцев вышел Артем Пустовой. Украинец провел на паркете 19 минут. За отведенное время центровой набрал 12 очков и сделал 4 подбора. В частности, он реализовал 5 из восьми двухочковых.

Тем временем со скамейки запасных "сливочных" появился Алексей Лень. Украинский центровой сыграл около 19 минут. Он успел заработать 10 пунктов, оформил 6 подборов и отдал 1 ассист. Лень забросил 4 двухочковых и два штрафных.

По итогам отчетного тура Реал останется лидером чемпионата. Рекорд мадридцев – 13 побед, 2 поражения. Тем временем Андорра идет над зоной вылета (4 победы, 11 поражений).

Напомним, ранее Реал обыграл Маккаби Тель-Авив в рамках Евролиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Артем Пустовой Алексей Лень Андорра

Статьи по теме

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Барселона выиграла Суперкубок Испании в ярком Класико с Реалом Барселона выиграла Суперкубок Испании в ярком Класико с Реалом
Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с Барселоной Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с Барселоной
Команда из чемпионата Испании может стать новым клубом Шлоттербека Команда из чемпионата Испании может стать новым клубом Шлоттербека

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и МЮ сыграют в Кубке Англии, Эль-Классико в Суперкубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Вчера, 23:51
Европа23:51
Интер расписал ничью с Наполи
Европа23:06
Барселона выиграла Суперкубок Испании в ярком Класико с Реалом
Олимпийские виды22:38
Украинец Гаврюк завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по лыжной акробатике
Европа22:19
Владелец сенсации Кубка Англии взорвал сеть признанием о покупке клуба нетрезвым
Украина21:46
Реал с Ленем дожал Андорру Пустового
Другие страны20:56
Аль-Хиляль подписал центрбека из чемпионата Италии
Европа20:27
МЮ уступил Брайтону в Кубке Англии
Бокс20:05
"Я его пойму": Отец Фьюри усомнился в возможности устроить бой с Джошуа
Формула 119:58
Чемпион мира-1996 назвал главный вызов для новичка Ред Булл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK