Реал с минимальной помощью Леня обыграл Маккаби

Центровой Алексей Лень начал на скамейке запасных очередной матч Евролиги. Мадридский Реал украинского баскетболиста дома одолел Маккаби из Тель-Авива (98:86).

Ветеран провел на паркете всего 4 минуты. За отведенное время Лень оформил 1 ассист и выполнил 2 неточных броска с линии штрафных. Кроме того, он однажды сфолил.

Благодаря уверенной победе закрепился на 7-й строчке в турнирной таблице. Рекорд "сливочных" – 13 побед, 8 поражений. Следующий матч мадридцы сыграют 16 января против испанской Барселоны.

К слову, украинец Святослав Михайлюк не спас Юту от поражения Оклахоме.

